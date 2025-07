Detran-RJ faz ação de emissão da nova carteira de identidade no Retiro dos Artistas

O Dentran RJ (Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro) fez uma ação no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro , para emitir a nova carteira de identidade nacional aos moradores. Ao todo, 90 pessoas foram atendidas. Elas receberão o documento em 30 dias. A nova carteira de identidade será obrigatória a partir de 2032. A iniciativa integra uma série de ações sociais do Detran para beneficiar idosos.



