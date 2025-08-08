Dia dos Pais deve movimentar cerca de R$ 260 milhões no RJ

O Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10). A expectativa é que a data movimente cerca de R$ 260 milhões na economia do Rio de Janeiro . Uma pesquisa do Instituto Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) indicou que os filhos planejam gastar, em média, R$ 160 com presentes. Ainda de acordo com o levantamento, as roupas são os itens mais procurados.



