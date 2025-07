Dia Mundial da Pizza: Brasil é o segundo maior consumidor

O Dia Mundial da Pizza é comemorado nesta quinta-feira (10). O Brasil é o segundo maior consumidor do produto, atrás apenas dos Estados Unidos. Especialista no assunto, Bruno Moura revelou que o segredo para uma boa pizza está na massa de longa fermentação e no molho artesanal. A pizza nasceu em Nápoles, na Itália, mas a versão doce é uma inovação brasileira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!