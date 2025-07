Dia Mundial do Chocolate: brasileiros consomem, em média, 4 kg por ano

O Dia Mundial do Chocolate é comemorado nesta segunda-feira (7). Na terceira posição no mercado global de chocolates, o Brasil chegou a movimentar R$ 17 bilhões no último ano. Cada brasileiro consome, em média, 4 kg de chocolate por ano. O chocolate amargo com mais de 70% de cacau é o mais saudável. Quanto maior for o teor do fruto, menor a quantidade de açúcar.



