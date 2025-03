Disque Denúncia pede informações sobre responsáveis pela morte de 2 homens durante assalto

O Disque Denúncia divulgou um cartaz solicitando informações sobre os responsáveis pela morte de dois homens durante um assalto na rodovia Niterói- Manilha, na região Metropolitana do Rio de Janeiro. Luiz Carlos de Figueiredo Kamp e Saulo Faria morreram no ataque. Além deles, Willian Melo do Nascimento foi baleado. Ele foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, onde passou por uma cirurgia e permanece internado. O caso é investigado pela divisão de homicídios.



