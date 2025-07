Dois anos depois, família de grávida assassinada em Campos aguarda por justiça após adiamentos

Mais de dois anos depois, familiares da grávida assassinada em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense , ainda aguardam por justiça. Isso porque o julgamento, inicialmente agendado para 21 de maio e adiado para 30 de julho, pode ser remarcado mais uma vez.

Letycia Peixoto Fonseca, de 31 anos, estava em um carro em frente à casa da mãe quando foi atacada a tiros por dois homens em uma motocicleta, em março de 2023. Ela chegou a ser socorrida e levada para o hospital da região, mas não resistiu. O bebê nasceu às pressas, mas morreu horas após o parto.

À época, as investigações apontaram o pai do recém-nascido como mandante do crime. Para a polícia, o homem, um professor de 40 anos, mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima, no entanto, uma mulher não sabia da existência da outra.

