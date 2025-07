Dois homens são presos em operação da PM no Rato Molhado, no Sampaio

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (24) durante uma operação da Polícia Militar na comunidade do Rato Molhado, no Sampaio, na zona norte do Rio . Com eles, os agentes apreenderam uma pistola, um carregador e grande quantidade de drogas.

Uma unidade de saúde interrompeu o atendimento externo durante a ação, que já chegou ao fim.

aqui!