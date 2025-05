Dois irmãos são assassinados em menos de uma semana na zona norte do Rio

Dois irmãos foram assassinados em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro , num intervalo de quatro dias. No domingo (4), Michel Oliveira Forte voltava do trabalho quando foi baleado próximo à estação de trem de Costa Barros, onde outras duas pessoas também foram atingidas. Ele chegou a ser socorrido e levado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Michel foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) do centro da cidade. O rapaz deixa esposa e filha.

A vítima era irmão de Fábio Oliveira Forte , assassinado com tiros de fuzil na cabeça e no peito, enquanto tomava café perto de casa na última quinta-feira (1º). Os criminosos teriam envolvimento com a facção Comando Vermelho. Após a morte de Fábio, moradores protestaram e atearam fogo em uma via.

A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga a autoria e motivação dos crimes.

