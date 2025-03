'Dor insuportável', diz primo após criança morrer atingida por pilastra durante brincadeira

O primo da menina Maria Luisa, de 7 anos, descreveu como insuportável a dor da tragédia. A criança morreu ao ser atingida por uma pilastra enquanto brincava com outras crianças numa área de lazer de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro .

A perícia da Polícia Civil revelou que as estruturas eram de concreto e cobertas com madeira. Em depoimento, um funcionário relatou que as pilastras existem desde a fundação do prédio, mas receberam um revestimento. A obra havia sido realizada pela equipe da manutenção em dezembro de 2024.

Segundo moradores, a reforma não tinha autorização dos condôminos nem licença da Defesa Civil.

Em nota, o condomínio lamentou a tragédia e disse que todas as providências para a apuração do caso já estão sendo tomadas e que vão prestar assistência à família.

