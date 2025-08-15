Dupla é presa na Barra da Tijuca por aplicar golpe com exames médicos falsos

Dois homens, que aplicavam o golpe do falso exame, foram presos em um prédio de luxo na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Vitor de Souza e Clayton de Jesus passos foram detidos na última quinta-feira (15).

Com eles, a polícia apreendeu quatro máquinas de cartão e dois celulares. A Polícia Civil continua investigando a participação de outros membros na organização criminosa.

