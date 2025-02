Empresa comprou carnes afetadas por enchentes no RS com a justificativa de uso para ração animal

O frigorífico suspeito de revender 800 toneladas de carnes que ficaram submersas durante as enchentes do Rio Grande do Sul adquiriu as mercadorias sob a justificativa de que seriam usadas na produção de ração animal. Mas, segundo as investigações, o produto estragado foi comercializado para outras empresas como sendo próprio para o consumo humano.

A empresa fica em Três Rios, no Sul Fluminense , e foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio na manhã desta quarta-feira (22). A ação contou com o apoio da polícia gaúcha. Ao todo, quatro pessoas foram presas, entre elas os donos do empreendimento.

Segundo o delegado da Decon-RJ (Delegacia do Consumidor), Wellington Vieira, as carnes foram comercializadas para diversas partes do país. As investigações apontaram que o esquema lucrou 1000%.

Os alvos podem responder pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos.