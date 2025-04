Empresário é morto em tentativa de assalto em frente a batalhão da PM na Baixada Fluminense

A loja onde um empresário foi assassinado durante uma tentativa de assalto em Villar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , fica em frente ao batalhão responsável pelo policiamento do município, o 21º BPM.

A vítima é Ricardo da Cunha Teixeira, de 47 anos, dono do estabelecimento. Ele falava ao telefone no momento em que foi rendido pelo criminoso, mas reagiu. O assaltante atirou e, em seguida, fugiu na garupa de uma moto com o apoio de um comparsa. Até o momento, os dois não foram encontrados.

