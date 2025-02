Entregador de farmácia é baleado quando fazia entrega na comunidade do Rasta, em Caxias

Um entregador de uma farmácia foi baleado no ombro durante uma entrega na comunidade do Rasta, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , na noite desta terça-feira (21). Cauã Francisco Alves da Cruz, de 19 anos, está internado em estado grave no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

A família afirma que policiais militares que estavam na favela foram os autores dos disparos. Os agentes prestaram depoimento e tiveram as armas apreendidas. O caso foi registrado na delegacia de Campos Elíseos, a 60 DP.