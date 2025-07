Escolas e clínica da família são fechadas durante operação no Complexo da Maré

O COE (Comando de Operações Especiais) fez uma operação nas comunidades Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro , nesta quinta-feira (10). Durante a ação, 29 escolas municipais e duas estaduais suspenderam as aulas. Além disso, uma clínica da família interrompeu as atividades externas e outra permaneceu com as portas fechadas.

De acordo com a polícia, o objetivo da operação era reprimir as ações de criminosos envolvidos nas práticas de roubos de cargas e veículos nas principais vias expressas no entorno da comunidade.

Na operação, os agentes recuperaram um veículo de luxo usado para crimes e fugas e um caminhão de carga vazio. Drogas e rádios também foram apreendidos.

