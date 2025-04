Esposa é brutalmente espancada por lutador no Rio; apelo da filha de 5 anos salva a vida da mãe

Uma mulher foi brutalmente espancada pelo marido no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro . O crime aconteceu na frente das duas filhas. Segundo as investigações, o apelo da menina de 5 anos salvou a vida da mãe.

Thiago Batista Ribeiro foi preso após deixar a comunidade por ordem dos traficantes. Ele tentou se esconder em Senador Camará, na zona oeste, e planejava fugir para Minas Gerais após pedir demissão.

A vítima está internada com traumatismo craniano e várias fraturas. Segundo a delegada, ela teve um afundamento na cabeça.

De acordo com as investigações, o homem é lutador de artes marciais e confessou a um amigo ter dado chutes, pontapés e socos na cabeça da vítima.

