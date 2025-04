Evento no Rio reúne publicitários para lançamento de guia de boas práticas

Um evento reuniu representantes do mercado publicitário no Rio de Janeiro para o lançamento de um novo guia de boas práticas para o setor. O evento foi promovido pelo Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário para promover relações comerciais mais sustentáveis e equilibradas. Durante um café da manhã em um restaurante da zona sul, temas como ética, livre concorrência e sustentabilidade financeira foram discutidos.



