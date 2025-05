Ex de integrante do Pagode do Adame revela ameaças por telefone: 'Você merece entrar na porrada'

A Polícia Civil investiga o percussionista Matheus Souza de Castro, o “Didico”, por agressões contra a ex-esposa. Ele é integrante do grupo Pagode do Adame. O caso foi registrado na delegacia de Rio do Ouro, em São Gonçalo (75ª DP).

Beatriz Ramos, de 30 anos, tem uma filha com o músico e manteve um relacionamento com ele durante seis anos. Segundo ela, o período foi marcado por desentendimentos e episódios de violência.

Em uma troca de mensagens num aplicativo de conversas, Didico teria ameaçado a companheira: “Você merece entrar na porrada”.

As agressões teriam acontecido em agosto do ano passado, no entanto, só agora o artista foi chamado para prestar depoimento.

Em nota, o grupo Pagode do Adame informou que o artista está afastado de todas as atividades com a banda por questões de “ordem pessoal”.

A reportagem tentou contato com o músico, mas ele não respondeu às mensagens.

aqui!