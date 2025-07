Ex-miliciano que migrou para o tráfico é alvo de operação da Polícia Civil no Rio

O ex-miliciano que migrou para o tráfico de drogas Rodinei Lima de Freitas, mais conhecido como RD, foi alvo de uma operação da Polícia Civil em Inhoaíba, na zona oeste do Rio de Janeiro . Ele é apontado como um dos chefes do CV (Comando Vermelho). Durante a ação, celulares foram apreendidos. O objetivo da ação é impedir avanços da facção, enfraquecendo a estrutura financeira e logística.

RD também é investigado pelo envolvimento na morte do policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) João Pedro Marquini. O agente foi assassinado em março deste ano, em Vargem Grande, na mesma região.