Ex-namorada denuncia MC Estudante por agressões no Rio: 'Me arrastou pelo cabelo no chão' Maria Eduarda Paim relatou ter sofrido abusos verbais, físicos e sexuais

Balanço Geral RJ|Do R7 24/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 24/06/2025 - 17h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share