Ex-policial do Bope é preso por suspeita de treinar traficantes no Rio de Janeiro

Um ex-policial militar do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foi preso durante uma operação policial no Rio de Janeiro , nesta segunda-feira (24), por suspeita de treinar traficantes. As investigações apontaram que Ronny Pessanha, expulso da corporação em 2023, mantinha contato com chefes de comunidades dominadas pelo Comando Vermelho. Em uma das conversas, ele chegou a comemorar a dificuldade da polícia ao acessar uma comunidade.

O objetivo da operação Contenção é combater o avanço da facção criminosa na zona oeste da cidade. Durante a ação, policiais civis cumpriram 22 mandados de busca e apreensão.

aqui!