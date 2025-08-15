Ex-policial militar e duas mulheres são presos por esquema de agiotagem em Nova Friburgo (RJ)

O Gaeco/MPRJ prendeu, nesta sexta-feira (15), um ex-policial militar e duas mulheres em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro . Luiz Alexandre Silva, conhecido como Tenório, sua companheira Flávia Canella, e a filha dela, Emille Canella, foram acusados de associação criminosa, roubo e extorsão. De acordo com o Gaeco, o grupo usava uma loja de festas e uma de carros como fachada para emprestar dinheiro a 20% de juros ao mês. As vítimas, geralmente de baixa renda, eram ameaçadas e agredidas para pagamento das dívidas. Tenório era considerado violento, enquanto Flávia captava clientes e Emili tinha conhecimento do esquema. Todos estão presos.



