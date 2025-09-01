Exclusivo: investigação revela como funciona o Comando Vermelho no Rio

Uma investigação da Polícia Civil mostrou as operações financeiras e territoriais do CV (Comando Vermelho) no Rio de Janeiro . A facção gerencia o fluxo financeiro por meio de um sistema chamado Caixinha, que cobre desde custos com advogados, auxílio a familiares de presos até a compra de munições e drogas.

No material exclusivo, obtido pela Record Rio, é possível conhecer detalhes inéditos sobre o funcionamento interno da facção. A investigação, baseada em escutas telefônicas, mensagens interceptadas e depoimentos sigilosos, mostra como a organização mantém sua influência mesmo com líderes atrás das grades.

O CV enfrenta o TCP (Terceiro Comando Puro) em uma disputa por territórios na zona norte e oeste do Rio. Desde 2023, a facção controla mais da metade dos territórios armados na capital.

