Fala Librelon ajuda consumidor a obter documentação de carro comprado em 2024

O quadro Fala Librelon ajudou um consumidor a obter a documentação de um carro comprado no nome do sogro em 2024. A agência responsável pela venda do automóvel fechou as portas e não finalizou a transferência de propriedade do veículo. Após o contato do parlamentar Danniel Librelon, o caso foi resolvido com escritório encarregado do negócio depois de 18 meses de espera.



