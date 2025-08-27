Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Fala Librelon: mulher recebe reembolso após problemas em contratação de sessões de depilação a laser

Alana Marinho contou que comprou 10 sessões e fez as duas primeiras, mas não deu continuidade pela dificuldade em marcar um horário com a empresa

Balanço Geral RJ|Do R7

O quadro Fala Librelon ajudou a solucionar o problema de um cliente que contratou o serviço de depilação a laser em uma clínica do Rio de Janeiro. Alana Marinho contou que comprou 10 sessões e chegou a fazer as duas primeiras. No entanto, ela não conseguiu dar continuidade pela dificuldade em marcar um horário com a empresa. Acompanhada do deputado Danniel Librelon, a jovem voltou ao estabelecimento no Méier, na zona norte, e conseguiu receber o reembolso das sessões não realizadas.

