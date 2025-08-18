Família carioca em busca de trabalho desaparece durante viagem a Paris

Uma família do Rio de Janeiro desapareceu em Paris, na França, quando estava em busca de uma proposta de trabalho. Clayton Ribeiro Gonçalves, de 35 anos, a esposa, Thaís, e a filha Zoe, de apenas dois anos, viajaram no último dia 6. Na última quarta-feira (13), Clayton fez contato por mensagem com parentes e informou que estava sofrendo ameaças e perseguições. Além disso, ele estaria com dificuldade de retornar ao Brasil.

Segundo a família de Thaís, a jovem entrou em contato no dia 16. Ela disse que o marido havia sido preso e a criança estava em um abrigo. Os parentes tentam a ajuda das autoridades brasileiras para elucidar o caso.

aqui!