Família de catador de recicláveis desaparecido faz protesto na rodovia Rio-Magé

A família do catador de materiais recicláveis Rafael Silva de Souza , de 25 anos, que está desaparecido, fez um protesto na rodovia Rio-Magé , na tarde desta terça-feira (8). A via estava parcialmente interditada, por volta das 13h30, nos dois sentidos. Uma hora depois, a manifestação foi dispersada, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Segundo parentes, Rafael foi morto a tiros no lixão de Bongaba, em Magé, na Baixada Fluminense. Eles contaram que o rapaz foi assassinado após discutir com um vigia, que exigia um pagamento ilegal para permitir o trabalho dos catadores. A Polícia Civil investiga o caso.



