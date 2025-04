Família diz que jovem morto com facada no peito foi atacado por amigo da mãe

Um jovem foi assassinado com uma facada no peito após discutir com um amigo da mãe em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a família, o assassino já havia ameaçado Gustavo da Silva Justino Silles, de 18 anos, e também tinha problemas com outras pessoas do bairro.

Mãe da vítima, Flávia Silva disse que já teve um relacionamento com o agressor, mas que atualmente os dois eram amigos. Após o crime, ela recebeu uma ligação do assassino confessando o ato.