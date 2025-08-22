Família não acredita que idoso estava no veículo que caiu na Baía de Guanabara
Equipes do Corpo de Bombeiro continuam em busca do corpo de Matheus Pereira, de 62 anos
A família de Matheus Pereira, de 62 anos, não acredita que o idoso estava no carro no momento que ele caiu na Baía de Guanabara, no centro do Rio de Janeiro, na madrugada da última quinta-feira (21). O veículo foi encontrado a 8 metros de profundidade.
Equipes do Corpo de Bombeiro continuam em busca do corpo de Matheus.
