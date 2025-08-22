Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Família não acredita que idoso estava no veículo que caiu na Baía de Guanabara

Equipes do Corpo de Bombeiro continuam em busca do corpo de Matheus Pereira, de 62 anos

Balanço Geral RJ|Do R7

A família de Matheus Pereira, de 62 anos, não acredita que o idoso estava no carro no momento que ele caiu na Baía de Guanabara, no centro do Rio de Janeiro, na madrugada da última quinta-feira (21). O veículo foi encontrado a 8 metros de profundidade.


Equipes do Corpo de Bombeiro continuam em busca do corpo de Matheus.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • carros
  • rio-de-janeiro-cidade
  • Bombeiros

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.