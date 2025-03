Família procura mecânico que desapareceu após bloco de Carnaval no Rio

Uma família procura um mecânico que desapareceu após sair para um bloco de Carnaval no Rio de Janeiro . Marco Antônio Macedo, de 49 anos, sumiu no último dia 8. Ele saiu acompanhado de amigos e, na volta, todos embarcaram no trem. Os colegas desceram na estação do Méier, e o mecânico continuou a viagem até Bento Ribeiro. A DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!