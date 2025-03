Família procura técnico em eletrônica que desapareceu no Rio de Janeiro

Um técnico em eletrônica desapareceu após sair do trabalho na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro , no último sábado (22).

Gustavo foi deixado por um colega em Madureira, na zona norte, para seguir para casa, na comunidade da Sassu, em Quintino, na mesma região. Desde então, ele não foi mais visto.

A família acredita que Gustavo possa ter sido vítima de conflitos entre facções rivais na região. Isso porque Gustavo ficou próximo à comunidade da Serrinha, que é dominada por criminosos rivais aos do local onde mora.

A 29ª DP (Praça Seca) investiga o caso.

aqui!