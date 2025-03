Fevereiro é o mês mais seco já registrado no Rio de Janeiro

Há quase um mês, o carioca não vê chuva. Fevereiro foi o mês mais seco já registrada no Rio de Janeiro desde o início do monitoramento em 1997. Foram somente cinco dias de chuva fraca. Além disso, as temperaturas frequentemente ultrapassaram os 40 °C. Especialistas explicaram que as ondas de calor ocorrem devido a bloqueios atmosféricos que impedem a formação de nuvens e a passagem de ar fresco.

