Filho carrega corpo de idosa de 100 anos em cadeira de rodas na zona norte do Rio

Um homem empurrou o corpo da própria mãe numa cadeira de rodas ao longo da rua Cândido Benício, no Campinho, na zona norte do Rio , na manhã desta quarta-feira (22). A mulher foi identificada como Aurora do Nascimento, de 100 anos.

A Polícia Militar foi acionada, e peritos da Polícia Civil estiveram no local. O cadáver foi removido para o IML (Instituto Médico-legal).

A família mora na comunidade do Bateau Mouche, que fica na região. Em depoimento, o filho afirmou ter recebido a visita de traficantes a pedido de uma vizinha, no dia 7 de janeiro. Desde então, a idosa teria passado mal e parado de andar.

Aurora teria sofrido um mal súbito durante o almoço desta terça-feira (21). O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito. Ainda de acordo com o depoimento, a médica teria informado que assistentes sociais entrariam em contato, o que não ocorreu.

Por causa da demora, ele teria descido o morro com o cadáver para buscar ajuda no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro da Praça Seca.

Inicialmente, havia a informação sobre a recusa do rabecão da Defesa Civil em subir a comunidade por se tratar de uma área de risco, no entanto, a versão foi desmentida pelo Corpo de Bombeiros.