Filho denuncia desaparecimento do corpo de idosa de sepultura de cemitério em São Gonçalo (RJ)

Um homem está a procura do corpo da mãe que desapareceu no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro .

Em fevereiro deste ano, o filho notou que a tampa da sepultura de dona Georgina havia sido trocada. Ao pedir para abrir o túmulo, ele descobriu o corpo de outra pessoa no local.

Gilbert contou que a mãe faleceu em decorrência de um câncer, em agosto de 2024. Segundo ele, as características da mulher enterrada são diferentes. Ele contou também que o caixão não é o mesmo, e os adereços deixados nele não estavam lá.

O filho procurou a polícia e cobrou respostas do cemitério. Uma sindicância foi aberta pela prefeitura.

Este não é o primeiro problema que acontece com a família neste cemitério. Em 2019, o corpo do irmão de Gilbert foi retirado da sepultura sem a presença da família antes da exumação.

