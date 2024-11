Funcionário de farmácia é morto após assalto no Terreirão, na zona oeste do Rio

Um ladrão matou o funcionário de uma farmácia na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio , na última quarta-feira (30). Segundo relatos, o criminoso havia acabado de assaltar pertences de clientes e funcionários, além do caixa do estabelecimento.

Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que Rafael Holanda Mathias, de 34 anos, parte para cima do assaltante com uma barra de ferro e é atingido por dois tiros.