Funcionários são demitidos após confusão e pancadaria com paciente e acompanhante em hospital no Rio

Funcionários do Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro , foram demitidos após se envolverem em uma confusão seguida de pancadaria com uma paciente e a acompanhante dela. Uma das mulheres foi agredida com chutes e socos. De acordo com a direção, as mulheres tentaram furar a fila de atendimento e insultaram profissionais da unidade. Após xingamentos, dois funcionários da portaria perderam o controle e agrediram fisicamente as duas. O caso foi registrado na delegacia da região.