Funerária que cobrava até R$ 80 mil por caixão é interditada por irregularidades no Rio

Equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente interditaram uma funerária no Estácio, na região central do Rio de Janeiro , por funcionar sem alvará e praticar preços abusivos. O estabelecimento, que cobrava até R$ 80 mil por um caixão, usava o nome fantasia de uma empresa extinta. Os responsáveis foram multados em aproximadamente R$ 50 mil. Já os clientes lesados podem solicitar ressarcimento por meio de contato com a prefeitura.