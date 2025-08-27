Garçom é encontrado morto com sinais de espancamento em Madureira, zona norte do Rio

A Polícia Civil investiga a morte do garçom Luciano Oliveira de Freitas, de 25 anos. O corpo foi encontrado próximo à estação de trem em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro , na madrugada de terça-feira (26), com sinais de espancamento e traumatismo craniano. O laudo do IML (Instituto Médico-Legal) aponta que a causa da morte foi hemorragia interna. Luciano saiu do trabalho, em Del Castilho, na segunda-feira (25) e informou à família que iria tomar uma cerveja antes de voltar para casa. A polícia busca imagens das câmeras da região para identificar os responsáveis.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!