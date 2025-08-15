Guarda municipal é baleado durante assalto em Água Santa, na zona norte do Rio

Um guarda municipal foi baleado durante um assalto em Água santa, na zona norte do Rio de Janeiro , na noite da última quinta-feira (15). Os criminosos teriam confundido a vítima com um policial militar. O carro e a arma do agente foram levados pelos bandidos.

O guarda municipal foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ele passou por uma cirurgia e permanece internado na unidade. O quadro de saúde dele é estável.

A 24ª DP (Piedade) investiga o caso. Imagens de câmeras de segurança vão ajudar a identificar os autores do crime.

