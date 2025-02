Guarda municipal é ferido no olho durante confusão com ambulantes no Engenhão

Um guarda municipal foi ferido no olho durante um conflito com ambulantes no entorno do estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro . De acordo com as investigações, houve um confronto entre guardas municipais e ambulantes antes do show da cantora Shakira. A confusão começou durante uma fiscalização a vendedores que não estavam regularizados. Os agentes foram atacados com pedras e garrafas. A Polícia Militar foi acionada e, com o apoio do Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidão), conseguiu controlar a situação.

A Polícia Militar foi acionada e, com o apoio do Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidão), conseguiu controlar a situação.