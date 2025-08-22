Hélio de La Peña fala da paixão pelo Botafogo e da expectativa no Brasileirão: 'Otimista'
O Alvinegro enfrenta o Juventude no próximo domingo (24) com transmissão da RECORD
A paixão do ator, humorista, escritor e roteirista Hélio de La Peña pelo Botafogo vai além das arquibancadas. Torcedor apaixonado desde 1968 — quando se encantou pelo Alvinegro após uma vitória sobre o Vasco, o artista já teve o Glorioso como tema de livros e show.
Em conversa com o Balanço Geral RJ, o ilustre botafoguense comentou a expectativa para a partida contra o Juventude, no próximo domingo (24). O jogo tem transmissão exclusiva RECORD na TV aberta.
