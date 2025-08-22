Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Hélio de La Peña fala da paixão pelo Botafogo e da expectativa no Brasileirão: 'Otimista'

O Alvinegro enfrenta o Juventude no próximo domingo (24) com transmissão da RECORD

Balanço Geral RJ|Do R7

A paixão do ator, humorista, escritor e roteirista Hélio de La Peña pelo Botafogo vai além das arquibancadas. Torcedor apaixonado desde 1968 — quando se encantou pelo Alvinegro após uma vitória sobre o Vasco, o artista já teve o Glorioso como tema de livros e show.


Em conversa com o Balanço Geral RJ, o ilustre botafoguense comentou a expectativa para a partida contra o Juventude, no próximo domingo (24). O jogo tem transmissão exclusiva RECORD na TV aberta.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Botafogo
  • Campeonato brasileiro
  • Juventude

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.