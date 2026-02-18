Homem é assassinado em UPA ao tentar defender a família

Uma sequência de brigas familiares terminou com uma morte e duas pessoas feridas em Senador Camará, na zona oeste do Rio . A confusão começou com o desentendimento de um casal em um bloco de Carnaval. Após Cristina ser agredida pelo companheiro, o filho dela interviu e acabou esfaqueado. A mulher também foi gravemente ferida e socorrida por vizinhos. Em seguida, o agressor foi até a UPA, onde estava o enteado, para tentar matá-lo. Ao ser contido por parentes da vítima, o suspeito matou o cunhado de Cristina. A polícia conseguiu prendê-lo.