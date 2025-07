Homem é baleado durante briga de trânsito na zona norte do Rio

Um homem foi baleado durante uma discussão no ponto de van da avenida Cesario de Mello, próximo ao BRT de Cosmos, zona norte do Rio de Janeiro . O incidente teve início quando um carro colidiu com uma van que parava para pegar passageiros. O motorista do carro se identificou como policial militar e gerou uma discussão. Durante o conflito, o suposto policial atirou em um homem que contestava a abordagem agressiva. Ele foi levado ao Hospital Pedro II, onde foi submetido a cirurgia e encontra-se estável. Em resposta à crescente violência, motoristas de van planejam uma manifestação para chamar atenção das autoridades.



