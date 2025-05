Homem é condenado a 13 anos de prisão por tentar matar ex-companheira no RJ

Um homem foi condenado a 13 anos de prisão por tentar matar a ex-companheira em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Érica de Oliveira, de 48 anos, foi atacada por Leandro de Oliveira Santana em março do ano passado. Ela sofreu queimaduras que afetaram 12% do corpo. Érica foi acolhida pelo programa Empoderadas quando ainda estava internada. A iniciativa oferece suporte jurídico, psicológico e social para vítimas de violência. O projeto conta com 65 polos no estado do Rio.



