Homem é preso acusado de sequestrar e matar eletricista em Niterói (RJ)

A Polícia Civil prendeu Hugo Moura Costa, acusado de sequestrar e matar o eletricista Daniel Rocha no ano passado, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro . De acordo com o delegado, Pedro Henrique Neves, Hugo também é investigado por outros crimes, como extorsão seguida de assassinato e roubos a residências. Ele responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.