Homem é preso após atropelar ciclistas e não prestar socorro na zona sul do Rio

Um homem foi preso em flagrante após atropelar cinco ciclistas e fugir sem prestar socorro em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro . Ele foi liberado após pagar uma fiança de R$ 3.000. De acordo com a polícia, o homem não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Na manhã desta sexta-feira (8), os atletas foram surpreendidos pelo carro desgovernado enquanto pedalavam. Uma das vítimas teve o braço quebrado e vai precisar passar por uma cirurgia. Já os outros quatro tiveram ferimentos leves.

aqui!