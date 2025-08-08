Homem é preso após atropelar ciclistas e não prestar socorro na zona sul do Rio
Segundo a polícia, o homem não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
Um homem foi preso em flagrante após atropelar cinco ciclistas e fugir sem prestar socorro em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi liberado após pagar uma fiança de R$ 3.000. De acordo com a polícia, o homem não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Na manhã desta sexta-feira (8), os atletas foram surpreendidos pelo carro desgovernado enquanto pedalavam. Uma das vítimas teve o braço quebrado e vai precisar passar por uma cirurgia. Já os outros quatro tiveram ferimentos leves.
