Homem é preso após esfaquear atual namorado de ex-companheira no RJ

Um homem foi preso após esfaquear o atual namorado da ex-companheira em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . André Luiz Santiago Pereira entrou em luta corporal com a vítima, que está hospitalizada com ferimentos na cabeça e tórax. No momento da captura, André Luiz, que é açougueiro, estava com a faca usada no crime.



