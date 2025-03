Homem é preso após tirar a filha de 8 anos de Santa Catarina e se esconder com ela na Rocinha

A polícia prendeu o homem que se escondeu com a filha de 8 anos na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (21). De acordo com as investigações, Anderson Rafael tirou a criança de Santa Catarina e viajou para a capital fluminense, quando, na verdade, deveria ter levado a menina para escola.

O pai teria planejado o sequestro durante três meses. Ele havia perdido a guarda da criança por tentar manipular e distanciar a filha da própria mãe.