Homem é preso em Nova Iguaçu após agredir e ameaçar namorada de morte por não dar senha do celular

Fábio Aurélio Diamantino Guimarães, de 38 anos, foi preso em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro , na madrugada de domingo (24), por agredir e ameaçar a namorada de morte. Ele exigiu a senha do celular dela e a manteve sob agressões por três horas. A vítima escapou pela manhã e acionou a polícia. O criminoso já usava tornozeleira eletrônica por outro caso de violência doméstica.



