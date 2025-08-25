Homem é preso em Nova Iguaçu após agredir e ameaçar namorada de morte por não dar senha do celular
Fábio Aurélio Diamantino Guimarães, de 38 anos, manteve vítima sob agressões por três horas; ele já usava tornozeleira eletrônica por outro caso de violência
Fábio Aurélio Diamantino Guimarães, de 38 anos, foi preso em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na madrugada de domingo (24), por agredir e ameaçar a namorada de morte. Ele exigiu a senha do celular dela e a manteve sob agressões por três horas. A vítima escapou pela manhã e acionou a polícia. O criminoso já usava tornozeleira eletrônica por outro caso de violência doméstica.
