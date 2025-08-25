Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Homem é preso em Nova Iguaçu após agredir e ameaçar namorada de morte por não dar senha do celular

Fábio Aurélio Diamantino Guimarães, de 38 anos, manteve vítima sob agressões por três horas; ele já usava tornozeleira eletrônica por outro caso de violência

Balanço Geral RJ|Do R7

Fábio Aurélio Diamantino Guimarães, de 38 anos, foi preso em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na madrugada de domingo (24), por agredir e ameaçar a namorada de morte. Ele exigiu a senha do celular dela e a manteve sob agressões por três horas. A vítima escapou pela manhã e acionou a polícia. O criminoso já usava tornozeleira eletrônica por outro caso de violência doméstica.

