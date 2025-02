Homem é preso por matar namorada asfixiada e atear fogo no corpo

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar a namorada em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro . Natalia Lopes Amaral foi asfixiada. O corpo dela estava carbonizado em uma área de mata no município vizinho Tanguá. O casal estava junto há um ano. O suspeito já havia sido denunciado por violência doméstica em relacionamentos anteriores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!