Homem é preso por vender chips de celular com CPFs falsos na Baixada Fluminense

A Polícia Civil prendeu Gabriel da Rocha Luiz em flagrante por vender chips de celular cadastrados com CPFs falsos na Baixada Fluminense . Segundo as investigações, Gabriel atuava como distribuidor desses chips, que funcionam por três meses e são conhecidos como "chip bomba" por oferecerem internet e ligações ilimitadas.

Agentes da 57ª DP (Nilópolis) e do 24º BPM (Queimados) prenderam o criminoso enquanto ele pilotava uma moto com a placa adulterada. O veículo foi apreendido, e, além disso, os policiais também apreenderam oito chips fraudados com Gabriel. Durante o depoimento, ele confessou o crime e ainda revelou que cada chip era vendido por R$ 35.

A polícia investiga outros possíveis envolvidos no esquema.

